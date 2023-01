Nacer Bouhanni loopt geen serieuze blessures op bij val in Trofeo Palma

Nacer Bouhanni kan opgelucht ademhalen. De Franse sprinter, die vorig jaar maandenlang in de lappenmand lag vanwege een gebroken nekwervel, heeft geen serieuze blessures overgehouden aan zijn valpartij in de Trofeo Palma. Dat heeft zijn ploeg Arkéa-Samsic laten weten via social media.

In de Trofeo Alcúdia, gewonnen door Marijn van den Berg, werd hij bij zijn terugkeer 93ste en afgelopen zondag in de Trofeo Palma hoopte Bouhanni zich weer te mengen in de massasprint. Dat lukte niet, want hij kwam in de laatste vier kilometer ten val en haalde de finish niet. Bouhanni werd met een hoofdblessure en pijn aan de ribben afgevoerd naar het ziekenhuis.

Na aanvullende onderzoeken in zijn thuisland Frankrijk is er echter goed nieuws: Bouhanni heeft geen breuken of andere serieuze blessures overgehouden aan zijn valpartij. De 32-jarige renner heeft wel last van hoofdpijn en een hematoom (bloeduitstorting) op de borst, maar de schade valt al bij al mee voor de sprintkopman van Arkéa-Samsic.

Het is wel nog onduidelijk wanneer Bouhanni weer een rugnummer kan opspelden. De Fransman staat voorlopig nog op de planning voor de Clasica Almeria (12 februari) en de Tour des Alpes-Maritimes et du Var (17-19 februari), al komen deze koersen nu misschien te vroeg.