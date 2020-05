Nacer Bouhanni: “Ik droom van Milaan-San Remo” dinsdag 12 mei 2020 om 16:41

Nacer Bouhanni wacht momenteel op de herstart van het seizoen, maar heeft zaterdag 8 augustus alvast met rood omcirkeld in zijn agenda. “Ik droom van Milaan-San Remo”, zo citeert Le Parisien de Franse sprinter van Arkéa-Samsic.

De 29-jarige snelheidsduivel werd al eens vierde, zesde en achtste in Milaan-San Remo, maar won nog nooit de Italiaanse klassieker. Bouhanni hoopt over enkele maanden wel op het hoogste treetje te staan. “Het is zaak om in topvorm aan het tweede deel van het seizoen te beginnen, maar ik ben vooral gefocust op Milaan-San Remo.”

Bouhanni kende enkele moeizame jaren bij Cofidis, maar lijkt helemaal herboren nu hij het tenue van Arkéa-Samsic draagt. Zo won hij dit seizoen al in de Saudi Tour en Tour de la Provence. De sprinter is klaar om zich in het zweet te werken, nu coureurs in Frankrijk weer buiten mogen trainen. “Er is nog veel werk te doen”, is zijn conclusie.

“Het doel is om plezier te hebben als wielrenner. Ik wil als mens gelukkig zijn. Dan komen de overwinningen vanzelf”, aldus Bouhanni, die de voorbije jaren door het leven ging als een enfant terrible. “Ik heb echter geen zin om mijn imago te veranderen. Ik ben eigenlijk een verlegen jongen en wel degelijk oprecht.”