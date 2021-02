Nacer Bouhanni: “Het is nu moeilijker om Milaan-San Remo te winnen”

Nacer Bouhanni droomt op zijn 30ste nog altijd van winst in Milaan-San Remo, maar beseft dat het geen eenvoudige opdracht is om ‘La Primavera’ te winnen. “Het is tegenwoordig nog lastiger om Milaan-San Remo te winnen, aangezien er zo ontzettend veel puncheurs zijn.”

De sprinter van Arkéa-Samsic werd in het verleden al eens vierde, zesde én achtste in Milaan-San Remo. “Het is een prachtige wedstrijd en een koers die me ook ligt”, zo vertelt Bouhanni, die momenteel bezig is aan de Ster van Bessèges, aan Cyclingnews. “De finale is natuurlijk wel erg lastig met de beklimmingen van de Cipressa en de Poggio.”

“Ik denk dat het de laatste jaren nog moeilijker is geworden om mee te doen voor de overwinning, aangezien er zo ontzettend veel puncheurs zijn bijgekomen. Die hopen allemaal weg te rijden op de Poggio. Dat maakt het een stuk lastiger voor de sprinters. Het is echt zaak om je wagonnetje aan te haken en te overleven, maar dat is onzettend lastig.”

Tour de France

Bouhanni hoopt ook dit jaar weer goed te presteren in de Italiaanse voorjaarsklassieker. De spurter zal in aanloop naar Milaan-San Remo nog de Tour de La Provence en Parijs-Nice betwisten. In de zomer hoopt Bouhanni ongetwijfeld aan de start te staan van de Tour de France, maar de Fransman wil nog niet op de zaken vooruit lopen.

“Ik wil dit seizoen wedstrijden winnen, dat is het voornaamste doel. Ik heb nog niet aan de Tour gedacht, er is nog een lange weg te gaan. Ik focus me nu gewoon op de komende wedstrijden, te beginnen met de Tour de La Provence. Ik heb mijn conditie goed kunnen opkrikken in de Ster van Bessèges”, aldus Bouhanni.