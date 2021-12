Nacer Bouhanni blikt terug op schorsing : “Dat was echt een klap”

Voor Nacer Bouhanni was het wielerjaar 2021 er een van uitersten. De renner van Arkéa-Samsic spurtte in de Tour de France nadrukkelijk mee om ritzeges, maar werd afgelopen seizoen ook voor twee maanden geschorst vanwege zijn gevaarlijke gedrag in de eindsprint van de Cholet-Pays de la Loire. “Ik was echt uit het veld geslagen”, blikt hij met L’Equipe terug op een donkere periode.

De 31-jarige Bouhanni was na afloop van Cholet-Pays de la Loire nog maar eens de gebeten hond. De sprinter van Arkéa-Samsic eindigde als derde in de Franse eendagskoers, maar werd na afloop uit de uitslag geschrapt vanwege een gevaarlijke manoeuvre in de massasprint. Bouhanni duwde Stewart flink de hekken in, maar wonderwel bleef de Brit daarbij overeind. Stewart liep wel een breukje op in zijn hand.

De UCI besloot Bouhanni, niet van onbesproken gedrag, uiteindelijk voor twee maanden te schorsen. “Ik walg er zo erg van dat ik er niet eens meer over wil praten”, kijkt Bouhanni nu terug op zijn schorsing. “Het was heel erg moeilijk om te accepteren. Ik begreep het ook niet helemaal. Ik geef toe dat ik in de fout ben gegaan tijdens de sprint, maar ik had niet verwacht dat het een dergelijk staartje zou krijgen.”

Reputatie

“Het was zeker een onreglementaire sprint, ik veranderde van lijn, maar dat was niet met de intentie om mijn tegenstander uit te schakelen. Ik probeerde gewoon de wedstrijd te winnen”, aldus Bouhanni, die nog maar eens aangeeft dat hij geen misdadiger is. “Je hebt al snel een bepaalde reputatie. Ik ben een renner met een bepaald karakter, maar ik ben meestal ook gewoon een normale gast. De mensen die me écht kennen, kunnen daarover meepraten.”

“Mensen die me niet kennen, kunnen en mogen natuurlijk kritisch zijn. Het kan me echter niks meer schelen. Wat echt belangrijk is, is dat het goed gaat met de mensen om mij heen.” De Franse sprinter kan zich nu echter weer volledig richten op het wielrennen. Bouhanni, die in 2021 met lege handen achterbleef, hoopt volgend jaar weer de nodige overwinningen te boeken in het tenue van Arkéa-Samsic. En dan het liefst in de Tour de France.

Bouhanni stond al vier keer aan de start van de Ronde van Frankrijk, maar is nog altijd op zoek naar zijn eerste ritzege in zijn thuisronde. “En als dat zo blijft, dan is dat maar zo. Dat is het leven en het is maar wielrennen, maar het is en blijft mijn ambitie. Ik zal er alles aan doen, in de hoop ooit eens te winnen in de Tour.”