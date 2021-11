Naar drie dagen uitgebreide RideLondon Classique begint in Essex

De regio Essex ten noordoosten van Londen ontvangt volgend seizoen de eerste twee etappes van de RideLondon Classique. Deze Women’s WorldTour-wedstrijd was voorheen steeds een eendagskoers, maar is uitgebreid naar drie dagen.

Bij de bekendmaking van de Women’s WorldTour-kalender voor volgend seizoen werd bekend dat de RideLondon Classique (27-29 mei) terugkeert als driedaagse wedstrijd, waarmee de koers vlak voor The Women’s Tour (6-11 juni) staat geagendeerd. Inmiddels krijgt ook de route langzaamaan vorm. “Essex is gastheer voor de eerste en tweede etappe van de nieuwe driedaagse wegkoers, die opnieuw de beste ploegen en rensters ter wereld zal aantrekken”, is te lezen op de webpagina van de organisatie.

De RideLondon Classique zag in 2016 het levenslicht en kreeg met Kirsten Wild meteen een fraaie eerste winnares. In de jaren die volgden bleef de wedstrijd terugkeren en werden Coryn Rivera (inmiddels Coryn Labecki), nog een keer Wild en Lorena Wiebes aan de erelijst toegevoegd. Vorig jaar en afgelopen seizoen ging de koers vanwege de coronapandemie niet door. De mannenkoers ontbrak al op de kalender voor ’21: de organisatie had geen aanvraag ingediend om de wedstrijd op te nemen in de WorldTour.

De RideLondon Classique staat voor vrijdag 27-zondag 29 mei op de kalender.