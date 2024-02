Nick Doup • vrijdag 23 februari 2024 om 06:52 vrijdag 23 februari 2024 om 06:52

Na Vlaams voorjaar maakt Joshua Tarling hoofddoel van olympische tijdrit

Video De eerste overwinning van het jaar is binnen voor Joshua Tarling. Donderdag won de Europees kampioen tijdrijden van INEOS Grenadiers de bijzondere tijdrit in O Gran Camiño, waar door rukwinden alleen de ritzege op het spel stond. Later dit jaar hoopt de nog maar 20-jarige Brit ook in Parijs te winnen, als de tijdrit verreden wordt op de Olympische Spelen. “Dat wordt heel spannend”, voorspelt hij in gesprek met WielerFlits.

Waarom is Tarling in deze periode überhaupt in Spanje voor O Gran Camiño? “Ik heb vorig jaar al de UAE Tour gereden en ik wilde graag iets nieuws proberen. De UAE Tour was ook leuk, vooral met dat weer”, lacht hij, verwijzend naar de slechte omstandigheden in Galicië. “Maar ik heb niet vaak dat ik wedstrijden kan rijden in Spanje. Ik woon in Andorra nu, dus het is ook niet heel ver weg. Dat maakt het leuk.”

Voorjaar en Parijs

“De tijdrit op de Olympische Spelen is mijn hoofddoel, en daarnaast rijd ik nog de klassiekers dit voorjaar”, legt Tarling zijn doelen uit. “Ik ga alle kasseienkoersen rijden dit voorjaar, behalve het Openingsweekend dan. Ik ga nog naar Parijs-Nice, dan naar E3, Wevelgem, Waregem, Flanders, Roubaix“, somt hij op alsof het niets is.



Parijs staat dus hoog op zijn lijstje, maar de concurrentie is daar stevig met mogelijk tegenstand van Filippo Ganna, Wout van Aert en Remco Evenepoel. Zij hebben echter meer grote doelen dit seizoen. Is het een voordeel voor Tarling dat hij zich na het voorjaar compleet kan richten op die ene tijdrit? Na lang nadenken zegt hij: “Ik kan mij volledig focussen, en zij hebben hun eigen doelen, maar om eerlijk te zijn ga je nooit echt een voordeel hebben ten opzichte van jongens als Remco, Wout en Ganna. Zij zijn zo getalenteerd… Het wordt hoe dan ook spannend.”

Rittenkoersen

Maar eerst dus nog een druk voorjaar voor de Europees kampioen tijdrijden, die geen kans onbenut wil laten. “In elke wedstrijd wil ik mij wel laten zien. Als jonge renner wil ik mij blijven ontwikkelen en blijven leren. Ik wil ook zeker eens proberen te gaan voor de eindzege in een rittenkoers van een week. Sommige rondes, zoals de Ronde van Wallonië en de Renewi Tour, passen goed bij mij. Misschien ga ik mij daar in de toekomst meer op richten.”