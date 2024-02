Youri IJnsen • donderdag 22 februari 2024 om 17:13 donderdag 22 februari 2024 om 17:13

Joshua Tarling wint openingstijdrit in O Gran Camiño, maar tijdsverschillen tellen niet

Joshua Tarling heeft de openingstijdrit in O Gran Camiño 2024 op zijn naam geschreven. De 20-jarige Europees kampioen in deze discipline versloeg Darren Rafferty en Pablo Castrillo, waardoor de Brit van INEOS Grenadiers ook de eerste leider is. Tijdsverschillen zijn er niet; vanwege hevige rukwinden telt alleen de uitslag van de tijdrit mee.

Vanwege de harde wind in Galicië werd – mede door een valpartij van David Gaudu in de verkenning – voor de start van de tijdrit besloten dat er na afloop geen tijdsverschillen zouden zijn in het klassement. De renners reden met andere woorden alleen voor de zege en velen van hen besloten het dan ook rustig aan te doen, met name het laatste deel van de route was verraderlijk. Ook werd besloten dat er op gewone koersfietsen gereden werd.

De renners moesten van en naar A Coruña 14,8 kilometer afleggen tegen de klok, over overwegend vlakke wegen, al zaten er ook drie kortere hellingen in. Joey Rosskopf was de eerste die serieuze werk maakte van zijn tijdrit, meet Ethan Hayter en een verrassend sterke Wilco Kelderman kwamen er snel onderdoor. De Nederlander stond daarna heel lang aan de leiding, omdat anderen zich met name in het laatste deel van de route stukbeten op zijn tijd.

Uiteindelijk was het de verrassende Xabier Mikel Azparren van Q36.5 Pro Cycling die onder de tijd van de Visma | Lease a Bike-renner doorging. Het was echter wachten op toptalent Tarling, die nog een enorme hap van Azparrens tijd afdeed. Uiteindelijk nestelden Rafferty – dat andere toptalent (ook 20 jaar) – en de verrassende 23-jarige Spanjaard Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) zich met Will Barta tussen hen in. Kelderman werd uiteindelijk zesde.

Klassementsrenners als Egan Bernal, Carlos Rodríguez en titelverdediger Jonas Vingegaard namen geen risico’s en kwamen op geruime tijd van Tarling binnen. Vrijdag staat iedereen echter in dezelfde tijd aan de start van etappe twee.