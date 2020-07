Na Ronde van Portugal is ook Troféu Joaquim Agostinho uitgesteld dinsdag 14 juli 2020 om 14:04

Na de Ronde van Portugal is nu ook de Portugese .2-koers Troféu Joaquim Agostinho uitgesteld. De driedaagse wedstrijd die zaterdag had moeten beginnen, had te maken met een besmetting met het coronavirus, waardoor meerdere leden van de organisatie in quarantaine moesten.

De Troféu Joaquim Agostinho (18-20 juli) werd gezien als testkoers voor de Ronde van Portugal, die negen dagen later zou beginnen. Maar de .1-koers die vorig jaar werd gewonnen door João Rodrigues, werd eind juni al uitgesteld vanwege complicaties rond het veilig organiseren van het evenement.

Een nieuwe datum voor de Ronde van Portugal is nog niet vastgesteld, maar de organisatie van de Troféu Joaquim Agostinho deed dat al wel. De koers duurt een dag korter en wordt verreden, na overleg tussen de organisatie, de nationale wielerbond en de lokale autoriteiten, op 19 en 20 september.