Na Pogacar verlengt ook Diego Ulissi zijn verblijf bij UAE Emirates woensdag 13 mei 2020 om 11:39

Vorige week kondigde UAE Emirates al de contractverlenging van Tadej Pogačar aan. Vandaag is Diego Ulissi aan de beurt. De 30-jarige Italiaan verlengt zijn verblijf bij het team van Mauro Gianetti tot eind 2022.

“Diego is een heel belangrijk element voor ons team”, vertelt Giannetti in het persbericht. “Hij heeft een verbazingwekkende consistentie getoond op het hoogste niveau en is in dat opzicht zeer betrouwbaar gebleken. Op en naast de fiets is hij een goede leider en dat is belangrijk voor de groei van de groep. ”

Ulissi maakt al sinds 2017 deel uit van de ploeg en was straks in december einde contract. Dat verblijf wordt nu verlengd tot 2022. “Dit team is mijn tweede familie. Ik kijk er naar uit om te blijven samenwwerken aan het UAE-project. Ik wil Mauro Gianetti en Matxin (Joxean Fernández, red) bedanken voor hun vertrouwen en geloof in mijn kunnen.”