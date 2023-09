dinsdag 26 september 2023 om 09:51

Na NK en EK ook WK wielrennen in Drenthe? “Niet realistisch”

Video Na het NK wielrennen heeft Drenthe afgelopen week ook het Europees kampioenschap wielrennen mogen organiseren. De provincie Drenthe, de VAM-berg en het Dak van Drenthe zorgden voor spectaculaire wedstrijden en winnaars. De volgende stap lijkt een WK wielrennen te zijn, maar organisator Thijs Rondhuis van Courage Events twijfelt in gesprek met WielerFlits of dat mogelijk is.

“Ik weet waar je naartoe wil, het WK… Dit evenement kost drie miljoen euro”, doelt Rondhuis op de organisatie van het EK wielrennen. “Een WK gaat al richting de vijftien tot twintig miljoen euro. Ik denk niet dat dat realistisch voor Drenthe is. Ik vraag mij überhaupt af of het realistisch voor Nederland is, maar in ieder geval niet voor Drenthe. Deze provincie weet waar de polsstok ligt, daar springen ze graag op. Het is niet realistisch.”

“Ik hoorde wel dat het wel WK-waardig zou zijn, maar het lijkt mij niet realistisch. Maar als de kans komt, wie weet? Vijftien tot twintig miljoen gaan we hier niet bij elkaar krijgen”, is Rondhuis duidelijk. “Drie miljoen kan, misschien zit daar wat rek op. Maar dit (het EK, red.) past prima bij Drenthe en binnen de bandbreedte, dus volgens mij was dit prima zo.”

Tijdens het EK wielrennen 2023 in Drenthe waren Christophe Laporte, Mischa Bredewold (wegwedstrijden bij de elites), Joshua Tarling en Marlen Reusser (tijdritten bij de elites) de grote winnaars.