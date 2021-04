Na harde val in Dwars door Vlaanderen wil Claeys er weer staan in de Ronde

Dimitri Claeys was in 2016 al negende in de Ronde van Vlaanderen. Afgelopen najaar reed hij naar de zesde plek. Zondagmorgen mag de renner van Qhubeka ASSOS op voor zijn vierde deelname, al kende hij geen vlekkeloze voorbereiding.

“Woensdag in Dwars door Vlaanderen ben ik echt hard gevallen, maar om als Belg de Ronde van Vlaanderen te mogen rijden is erg speciaal. Ondanks het ongemak wil ik me zondag voor de volle 100% inzetten voor de ploeg. Met meerdere jongens die in topvorm verkeren, kunnen we hopelijk een goede wedstrijd rijden en een topresultaat neerzetten”, laat Claeys via zijn ploeg horen.

Giacomo Nizzolo is in de Ronde het speerpunt van de Zuid-Afrikaanse ploeg. De Italiaan was in de laatste anderhalve week vierde in Brugge-De Panne, tweede in Gent-Wevelgem en vijftiende in Dwars door Vlaanderen. De selectie bestaat verder uit Victor Campenaerts, Michael Gogl, Emil Vinjebo, Max Walscheid en Lukasz Wisniowski.

Michael Gogl

Gogl, de nummer zes van Strade Bianche, wil zich na een paar moeizame weken weer laten zien. “Na wat gezondheidsproblemen in de afgelopen wedstrijden voel ik me eindelijk weer 100%. Ik heb er vertrouwen in dat ik een goede koers kan rijden. De ploeg lijkt er ook echt klaar voor. Hoe we de afgelopen klassiekers hebben gedaan was echt indrukwekkend.”