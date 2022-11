Mykhaylo Kononenko betrapt op gebruik van tramadol, maar geen schorsing

Mykhaylo Kononenko, een wielrenner uit Oekraïne, is betrapt op het gebruik van tramadol. De Union Cycliste Internationale (UCI) heeft dat bekendgemaakt in een statement. Kononeko werd betrapt op het verboden gebruik van tramadol op het WK in Australië.

Op 18 september, de dag van de individuele WK-tijdrit, werd er een bloedmonster afgenomen bij Kononenko. De analyse van het bloedmonster toonde achteraf aan dat er tramadol, het middel waarop ook Nairo Quintana betrapt werd, aanwezig was in het bloed van de renner.

Kononenko zal door de UCI gediskwalificeerd worden in de uitslagen van dat WK wielrennen in Australië. In de tijdrit werd hij 43ste, op meer dan zeven minuten van de winnaar Tobias Foss. In de Mixed Relay werd de 35-jarige Kononenko met zijn landgenoten twaalfde.

Geen schorsing

Op de site van de UCI staat vervolgens het volgende te lezen: “Aangezien dit een eerste overtreding is, wordt Mykhaylo Kononenko niet onverkiesbaar verklaard en kan hij dus deelnemen aan wedstrijden.

De UCI geeft verder geen commentaar op de zaak.”