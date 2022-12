Museeuw treurt om ex-ploegmaat Rebellin: “Tragisch dat zijn passie hem het leven kost”

Er is een schok door de wielerwereld gegaan na het nieuws dat Davide Rebellin op 51-jarige leeftijd is overleden. Ook Johan Museeuw, die enkele jaren ploeggenoot was van de betreurde Italiaan, is aangeslagen. “Het is tragisch dat zijn passie hem het leven kost”, citeert Sporza.

Davide Rebellin kwam woensdag op 51-jarige leeftijd om het leven. De Italiaanse wielrenner, die dit jaar officieel een punt zette achter zijn lange carrière, werd in Montebello Vicentino aangereden door een vrachtwagen en was op slag dood. Het nieuws van zijn plotselinge overlijden zorgt voor een siddering door de wielerwereld. Ook Museeuw, die in 1993 en 1994 een ploegmakker was van Rebellin bij de Italiaanse formatie GB-MG Maglificio, is aangedaan.

In gesprek met Sporza haalt de ‘Leeuw van Vlaanderen’ herinneringen op aan Rebellin. “In het voorjaar maakte ik op Mallorca nog twee keer een fietstochtje met hem. We hebben dezelfde ziekte, we kunnen allebei niet stoppen met fietsen. Davide kwam samen met zijn broer Simone over naar de profs. Ze waren wat schuchter en stonden het liefst op de tweede of derde rij. Rebellin was niet de typische Italiaan, die taalvaardig was en veel handgebaren maakte.”

Sober

“Hij schoof wel mee aan tafel ’s avonds, luisterde vooral en dronk een glaasje mee. Maar het bleef ook bij één glaasje. Dat was zijn levensstijl: sober zijn”, schetst de inmiddels 57-jarige Museeuw. “Hij had niet het charisma en de wil om uit te groeien tot een kopman. Rebellin was tevreden met een helpende rol diep in de finale. Als de tactiek het toeliet, kon hij ook een wedstrijd winnen.”

Toch wist Rebellin in zijn carrière, en vooral op latere leeftijd, heel wat mooie koersen te winnen. Zo zegevierde hij in Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race en was hij maar liefst drie keer de beste in de Waalse Pijl. Museeuw: “Ook daar speelde zijn persoonlijkheid een rol in. Je zag Rebellin nooit in koers, omdat hij niet opviel. De tegenstand vergat hem en met zijn snelle finish maakte hij het dan geregeld af in een klein groepje.”