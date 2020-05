Museeuw over mogelijke comeback Boonen: “Hij hoeft niets meer te bewijzen” zondag 10 mei 2020 om 13:30

Johan Museeuw denkt niet dat Tom Boonen een comeback gaat maken in het profpeloton. Dat vertelde de drievoudig winnaar van zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix tijdens een Facebook Live sessie van Shimano. Boonen liet begin maart uitschijnen een comeback niet uit te sluiten, maar Museeuw denkt niet dat het zover zal komen.

“Het is niet makkelijk om te stoppen. Zelf ben ik doorgegaan tot mijn 38e. Misschien was dat zelfs een jaar te lang”, kijkt Museeuw terug op zijn eigen carrière. “Er is een immens groot verschil tussen een beetje recreatief fietsen en de competitie aangaan met jongens van 25, 30 jaar. Vorig jaar wilde Andrea Tafi ook terugkeren in Parijs-Roubaix. Ik heb hem toen onmiddellijk gebeld om te vertellen dat het geen goed idee was. Hij had niets meer te bewijzen”, aldus Museeuw.

Volgens hem is dat voor Boonen net zo. “Ook Boonen hoeft aan niemand meer iets te bewijzen. Misschien mist hij de wielersport en denkt hij daarom aan een comeback. Maar ik denk persoonlijk niet dat hij dit zal doen. Het is een slimme jongen die ook zijn leven na de koers goed ingevuld heeft. Al zie ik hem op termijn wel terugkeren in de sport als manager of ambassadeur. Maar in een comeback op de fiets geloof ik niet”, klinkt het.

Van der Poel vs. Van Aert

Van de huidige generatie renners worden Wout van Aert en Mathieu van der Poel vaak vergeleken. Museeuw ziet tussen de twee crossers die de overstap naar de weg hebben gemaakt enkele verschillen. “Beiden behoren ze tot de categorie van buitengewone talenten. Al verschillen ze als renners en persoonlijkheid”, stelt hij vast.

“Ik denk dat Van Aert misschien wat makkelijker met wattages omgaat en Van der Poel vooral explosief als veelzijdig is. In alle soorten wedstrijden kan hij meedoen om de overwinning. Voor hem mag het zowel moeilijk als vlak zijn. Al denk ik dat Van Aert eerder Parijs-Roubaix op zijn naam zal schrijven en Mathieu de Ronde van Vlaanderen”, voorspelt hij.