Mulu Hailemichael spurt naar etappewinst in Tour du Rwanda maandag 24 februari 2020 om 09:42

Mulu Hailemichael heeft de tweede etappe van de Tour du Rwanda op zijn naam gezet. In Huye was de Ethiopiër van Nippo Delko One Provence de snelste in een massasprint.

In de tweede etappe koerste het peloton over 120,5 kilometer van de Rwandese hoofdstad Kigali naar Huye, waar de aankomststreep op een heuvel lag. Onderweg kregen de renners in de eerste veertig kilometer drie beklimmingen voor de wielen geschoven, bij Ruyenzi (cat.3), Kamonyi (cat.2) en Nyamabuye (cat.2), die naar 1908 meter hoogte voerde. Dan duurde het tot drie kilometer voor de finish vooraleer aan de oplopende wegen naar naar Huye werd begonnen.

In de heuvelachtige beginfase probeerden meerdere renners weg te komen, maar het peloton was niet van zins om de etappezege wéér naar een vroege vluchter te laten gaan. Doordat het tempo hoog lag op de klim naar Kamonyi, brak het peloton en daarbij raakte leider Yevgeniy Fedorov ook in de problemen. Uiteindelijk werd pas op de klim naar Nyamabuye de eerste échte ontsnapping op touw gezet.

Vijf vluchters

Vijf vluchters sloegen de handen ineen, te weten Jean Bosco Nsengimana, Dawit Yemane, Eric Manizabayo, Moise Mugisha en Negasi Abreha. Daarvan waren Mugisha, Yemane en Manizabayo het best geklasseerd, op 29 seconden van leider Fedorov. Hun voorsprong bleef vervolgens lange tijd stabiel tussen de drie en vier minuten. Hoewel Nsengimana van de vijf renners vooraan het minst geklasseerd stond, wist hij de Tour du Rwanda in 2015 wel al eens te winnen.

Veertig kilometer voor de finish begon het peloton het tempo op te voeren en bij het ingaan van de laatste 25 kilometer was het verschil nog maar een minuut. Dertien kilometer voor de finish ging het voor Abreha dan niet snel genoeg meer en probeerde hij solo verder te rijden. De meute had de Ethiopiër echter in het vizier. Vooral Total Direct Energie en Androni Giocattoli-Sidermec schuwden het harde werk niet in de achtervolging.

Hailemichael sprint naar de winst

In de laatste kilometer streek het peloton neer op Abreha, de laatst overgebleven vroege vluchter, waarna de messen geslepen werden voor de sprint. Daarin bleek Mulu Hailemichael de snelste. Jhonatan Restrepo legde beslag op de tweede plaats, Hailemichaels ploeggenoot Biniyam Ghirmay werd derde. Yevgeniy Fedorov, die eerder in de etappe nog in de problemen kwam, behield de leiderstrui.

CORRECTION ! Victoire de Mulu Kinfe Hailemicheal (@NIPPO_Delko_OP_-Delko) pic.twitter.com/MAayBvBHdT — Tour du Rwanda 2020🚴🏾 (@tour_du_Rwanda) February 24, 2020