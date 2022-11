MTB-topper Jaroslav Kulhavý (37) zet punt achter succesvolle carrière

Mountainbiketopper Jaroslav Kulhavý heeft op 37-jarige leeftijd besloten om een punt te zetten achter zijn carrière. De Tsjech kan terugkijken op een zeer succesvolle (mountainbike)loopbaan, met een Olympische, wereld- en twee Europese titels als sportieve hoogtepunten.

Kulhavý beleefde op zondag 12 augustus 2012 de mooiste dag uit zijn (sportieve) leven, aangezien hij zich toen in de buurt van Londen wist te kronen tot Olympisch kampioen in het mountainbiken. Hij bleef na een spannende strijd de Zwitserse mountainbikelegende Nino Schurter en de Italiaan Marco Aurelio Fontana voor en veroverde de gouden medaille. Vier jaar later reed hij op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro – als titelverdediger – naar een zilveren plak.

Grote successen

Kulhavý werd een jaar voor zijn Olympische triomf in Londen ook al wereldkampioen in het Zwitserse Champéry en veroverde in 2010 en 2011 tevens de Europese titel Cross-Country. Verder werd hij nog twee keer vicewereldkampioen en won hij in 2011 de Wereldbeker. Dat jaar was hij goed voor maar liefst vijf wereldbekerzeges.

Kulhavý blonk overigens niet alleen uit in het onderdeel Cross-Country: in 2014 won hij namelijk ook het WK Mountainbike Marathon. In de laatste jaren van zijn carrière was de Tsjech vergeefs op zoek naar de vorm van weleer en kon hij niet meer meestrijden met de absolute wereldtop.