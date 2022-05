‘Movistar wil Richard Carapaz terughalen’

Richard Carapaz heeft een aflopend contract bij INEOS Grenadiers, maar de olympisch kampioen van Tokyo kan rekenen op genoeg interesse. Ook zijn oude ploeg Movistar zou belangstelling hebben in de Ecuadoraan. Dat meldt La Gazzetta dello Sport op basis van bronnen.

Carapaz reed tot en met 2019 bij Movistar, maar verkaste vervolgens naar INEOS Grenadiers. In het (toen nog lichtblauwe) tenue van Movistar won Carapaz in zijn laatste jaar bij de Spaanse formatie onder andere de Ronde van Italië. In die wedstrijd deelde hij het kopmanschap met Mikel Landa.

De Ecuadoraan vond het moeilijk om onder die omstandigheden te moeten koersen, liet hij in 2020 weten. “Je wist nooit of het morgen jouw beurt was, of dat de ploeg niet op je wachtte omdat de ander kopman was. Het was alsof je er steeds een mes boven je hing en je niet wist of het vandaag zou vallen of dat het morgen gebeurde. Er waren situaties in de koers dat je niet wist wie voor wie reed.”

Bij zijn nieuwe ploeg, INEOS Grenadiers, eindigde hij in 2021 op het podium van de Tour de France, als derde. Het is ook mogelijk dat Carapaz zijn contract verlengt bij het Britse team, schrijft La Gazzetta dello Sport. Daarnaast zou er nog een derde formatie de klimmer graag aan zich binden. Het is niet bekend om welke ploeg dit gaat.

