Richard Carapaz: “Bij Movistar was het alsof er steeds een mes boven je hing” woensdag 20 mei 2020 om 17:18

Richard Carapaz is in een video-interview met atleet Valentí Sanjuan ingegaan op zijn periode bij Movistar. De Ecuadoraan, die nu voor Team Ineos koerst, had in de Giro d’Italia vorig jaar moeite met het gedeelde kopmanschap met Mikel Landa, geeft hij aan in het gesprek. “Er waren situaties in de koers dat je niet wist wie voor wie reed.”

Carapaz werd in 2019 eindwinnaar in de Giro, waar hij bij Movistar het kopmanschap deelde met Mikel Landa. Hij vond het moeilijk om onder die omstandigheden te moeten koersen. “Je wist nooit of het morgen jouw beurt was, of dat de ploeg niet op je wachtte omdat de ander kopman was. Het was alsof je er steeds een mes boven je hing en je niet wist of het vandaag zou vallen of dat het morgen gebeurde. Er waren situaties in de koers dat je niet wist wie voor wie reed.”

De Ecuadoraan vindt dat hij de juiste keuze heeft gemaakt door over te stappen naar Team Ineos na vorig seizoen. “Ik denk er niet aan hoe het zou zijn geweest als ik bij Movistar was gebleven als kopman. Het was het juiste moment en ik heb nergens spijt van. Bij Ineos werd tegen me gezegd: ‘Richard, we gaan ons aan jóú aanpassen, jij bent niet degene die zich aan óns moet aanpassen’. Bij Movistar had ik nooit de kans gehad dat de groep zich aan mij zou aanpassen.”

Opnieuw naar de Giro d’Italia

Over zijn huidige werkgever spreekt Carapaz met lovende woorden. “Ineos lijkt op de NASA. Toen ik hier aankwam, waren er veel dingen die me verrasten en die ik nooit eerder had meegemaakt.” Eerst wil hij in het tweede deel van het seizoen zijn titel verdedigen in de Giro d’Italia. “Dit jaar ben ik daar de enige kopman van Ineos. Met de steun van de hele ploeg is het onze ambitie om mijn succes van 2019 te herhalen.”