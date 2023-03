Movistar wellicht zonder Emma Norsgaard in komende voorjaarsklassiekers

Movistar Team Women, de ploeg van Annemiek van Vleuten, kan in de komende voorjaarskoersen waarschijnlijk niet beschikken over Emma Norsgaard. De snelle Deense kwam zaterdag ten val in Strade Bianche. In het ziekenhuis constateerden de artsen een gebroken sleutelbeen.

Het gaat om haar rechtersleutelbeen, zo heeft haar Spaanse werkgever inmiddels laten weten via social media. Norsgaard reist nu terug naar haar thuisland Denemarken, waar ze zal worden geopereerd. “Dank voor alle berichten. Ik ben in orde en ik hoop snel weer op mijn fiets te zitten”, geeft ze zelf aan op haar Instagram-pagina.

Speerpunt

Norsgaard is een van de kopvrouwen binnen Movistar en een belangrijke pion voor de voorjaarsklassiekers. De 23-jarige renster was dit seizoen al tweede in de Women Pro Cycling Pro Costa de Almería en bovenal vierde in Omloop Het Nieuwsblad.

De Deense was vorig jaar nog succesvol in Le Samyn, maar reed ook top-6 in Omloop Het Nieuwsblad, Omloop van het Hageland, Exterioo Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. Ook was ze elfde in Parijs-Roubaix en dertiende in de Ronde van Vlaanderen.