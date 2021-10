Movistar versterkt zich met beloftevolle Braziliaan

Movistar rekent vanaf volgend seizoen op een wielrenner uit Brazilië. De 20-jarige Vinícius Rangel heeft namelijk zijn krabbel gezet onder een verbintenis voor de komende drie seizoenen. De snelle Rangel maakte dit jaar indruk in het Spaanse amateurcircuit en werd onlangs nog negende op het WK wielrennen voor beloften in Leuven.

Rangel treedt zo in de voetsporen van onder meer Luciano André Pagliarini (ex-Lampre en Saunier Duval) en Murilo Fischer (onder meer Liquigas, Team Garmin en FDJ), Braziliaanse wielrenners die in Europa furore wisten te maken. “Ik ben zo blij met deze kans. Ik wil alle mensen bedanken voor hun steun en het vertrouwen. Ik zal er alles aan doen om mezelf te verbeteren, maar dan wel stap voor stap”, klinkt het in een persbericht.

Rangel kwam dit jaar uit voor de Spaanse amateurploeg Telco,m-OnClima-Osés en was in het verleden ook actief voor Team-Ferra Fecundis Squad, de opleidingsploeg van zijn toekomstige ploegmaat Alejandro Valverde. In 2020 mocht hij zich al eens meten met de profs in de Vuelta a San Juan en de Tour Colombia 2.1, maar vervolgens gooide de coronacrisis flink wat roet in het eten.

Dit jaar wist hij zich echter in de kijker te rijden bij Movistar, na zeges in de Vuelta a Cantabria en de Vuelta a Salamanca. Op het voorbije WK in Leuven eindigde hij als negende in de wegwedstrijd voor beloften, in een wedstrijd die werd gewonnen door de Italiaan Filippo Baroncini.