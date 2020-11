Movistar verlengt contracten van Jacobs en Jorgenson tot eind 2023

Movistar kan ook de komende seizoenen beschikken over Johan Jacobs en Matteo Jorgenson. Beide renners zetten namelijk hun handtekening onder een vernieuwd contract, dat ze tot eind 2023 aan de Spaanse ploeg bindt.

Jacobs (23), zoon van een Belgische vader en Zwitserse moeder, zette vorige winter de stap naar de profs bij Movistar, nadat hij tweede was geëindigd in de beloftenversie van Parijs-Roubaix en in het veldrijden eveneens goede resultaten had behaald. In zijn eerste seizoen in het profpeloton liet de Zwitserse klassiekerspecialist zich zien, onder meer in de finale van het EK in Plouay en in Gent-Wevelgem reed hij naar een nette zestiende plaats.

De Amerikaan Jorgenson (21) trok afgelopen winter na een stageperiode bij AG2R La Mondiale naar Movistar, waar hij, net als Jacobs, als neoprof een tweejarig contract tekende. De talentvolle allrounder eindigde vorig jaar als vierde in de Trofeo Edil en de Ronde de l’Isard. Daarnaast werd hij zeventiende in de Tour de l’Avenir. In zijn eerste profjaar werd hij onder meer zeventiende in Milaan-San Remo, zijn eerste grote klassieker.

Movistar trok voorts Gregor Mühlberger, Iván García en Abner González al aan voor het nieuwe seizoen. Van Jürgen Roelandts en Eduardo Sepúlveda wordt afscheid genomen, terwijl Carlos Betancur als tijdens dit jaar uit de selectie verdween. De ploeg laat weten dat de selectie voor 2021 nog wordt uitgebreid met zowel contractverlengingen als nieuwe renners.

Voorlopige selectie Movistar voor 2021

Juan Diego Alba

Jorge Arcas

Héctor Carretero

Dario Cataldo

Gabriel Cullaigh

Iñigo Elosegui

Imanol Erviti

Iván García Cortina

Abner González

Juri Hollmann

Johan Jacobs

Matteo Jorgenson

Lluís Mas

Enric Mas

Gregor Mühlberger

Mathias Norsgaard

Nelson Oliveira

Antonio Pedrero

José Joaquín Rojas

Einer Rubio

Sergio Samitier

Marc Soler

Alejandro Valverde

Carlos Verona

Davide Villella