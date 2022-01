Movistar met twee kopmannen naar de Giro: “Sosa kan voor klassement gaan”

Movistar heeft vandaag bekendgemaakt welke kopmannen waar rijden wat betreft de gronde rondes. Dat Alejandro Valverde in zijn afscheidsjaar de Giro d’Italia zal betwisten, was al even duidelijk, maar de 41-jarige Spanjaard trekt niet als absolute kopman naar Italië. Movistar mikt namelijk ook op een goed klassement met nieuwkomer Iván Ramiro Sosa.

Eusebio Unzué, de grote baas van Movistar, keek op de persdag van zijn ploeg alvast vooruit naar de komende Ronde van Italië. De Spaanse formatie rekent in de drieweekse ronde op oudgediende Valverde, maar die laatste hoeft niet alle druk met zich mee te torsen. Voor Sosa, die de overstap maakt van INEOS Grenadiers, volgt er namelijk een uitgelezen kans om zichzelf te bewijzen als klassementsrenner.

Unzué heeft vertrouwen in zijn nieuwe poulain, ook al heeft Sosa nog niet kunnen schitteren in een drieweekse ronde. “Iván zal ons nog meer glans geven in de Giro. Hij kan vechten voor etappezeges en het algemeen klassement. In de Giro kunnen we dus waarschijnlijk vechten voor een goede positie in de algemene rangschikking en de koers animeren in de bergetappes.”

Valverde voor dagsucces

Teambaas Unzué wil Valverde niet met al te veel druk opzadelen in zijn laatste jaar als beroepswielrenner. “Ik wil dat Alejandro gewoon met volle teugen blijft genieten van de wielersport. Laten we niet beginnen over een klassement, al weten we ook dat hij bijzonder ambitieus is. Laten we hopen dat Alejandro een etappe kan winnen in de Giro.”

In de Tour de France is het dan weer aan Enric Mas om een goed klassement te rijden. De Spaanse klimmer zal ook de ploeg aanvoeren in de Vuelta a España, samen met Valverde.