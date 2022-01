Enric Mas opnieuw voor combinatie Tour-Vuelta

Movistar heeft vandaag bekendgemaakt welke kopmannen waar rijden, wat de gronde rondes betreft. Dat Alejandro Valverde zijn pijlen richt op de Giro en Vuelta was al even duidelijk en de hoofddoelen van Enric Mas lagen ook voor de hand, maar nu is ook officieel bevestigd dat laatstgenoemde inderdaad de Tour de France en Vuelta a España rijdt. Hij gaat in beide rondes voor het podium.

Mas wil in beide wedstrijden aanvallend koersen. “De fans hebben gelijk: ik heb de afgelopen jaren een beetje gezondigd door niet agressief genoeg te zijn. Maar dat was ook vanwege een gebrek aan kracht. Dit jaar wil ik, als ik kan, weer agressiever koersen dan in de afgelopen jaren”, vertelt hij tijdens de presentatie.

Liever één grote ronde winnen dan in beide op het podium

Maar alleen een aantrekkelijke koersstijl etaleren, is niet genoeg voor de 27-jarige renner. Hij heeft grote ambities. “Ik zou graag op het podium staan in de Tour en de Vuelta. Maar als ik één van die twee win en niet op het podium sta in de ander, teken ik daarvoor”, klinkt het vastberaden.

De van Mallorca afkomstige Mas is in ieder geval vertrouwd met de combinatie Tour-Vuelta. In 2020 werd hij in beide koersen vijfde, in 2021 volgden een zesde plaats in de Ronde van Frankrijk en een tweede plek in de Ronde van Spanje. Dit jaar eindigt de Tour de France op 24 juli, terwijl de Vuelta begint op 19 augustus, in Utrecht. Het is nog niet bekend welke koersen Mas precies zal rijden in aanloop naar de Tour.

Tijdens de presentatie werd ook duidelijk dat Iván Ramiro Sosa, die overkomt van INEOS Grenadiers, samen met Valverde aan de start zal verschijnen van de Giro d’Italia.