vrijdag 27 oktober 2023 om 11:01

Movistar Team verbindt lot aan traditierijke opleidingsploeg

De Movistar-ploeg zal voortaan de juniorenploegen van Cafés Baqué ondersteunen. De bedoeling is om samen te werken aan de toekomst van het Spaanse wielrennen door talenten vroeg op te sporen en te begeleiden, zo meldt de ploeg in een persbericht.

Cafés Baqué is een ploeg met meer dan veertig jaar geschiedenis. De equipe werd opgericht in 1978 en was decennialang actief als amateurploeg. In 2003 en 2004 zette het tijdelijk de stap naar de profs, waardoor het twee keer in de Vuelta actief was, om zich vervolgens toch weer op amateurs te richten. Tegenwoordig ligt de focus op het begeleiden van jonge talenten.

Onder andere Igor Astarloa, David Etxebarria, Iban Mayo, Joseba Beloki en Pedro Horrillo genoten hun opleiding bij de ploeg van Elkar Kirolak.

Movistar Team heeft een langdurige samenwerkingsovereenkomst getekend waarbij de opleidingsploeg de steun krijgt voor haar mannelijke en vrouwelijke jeugdploegen. Movistar zelf zal op het truitje van de ploeg komen te staan, maar ook Canyon en 226ERS worden als fiets- en voedingssponsor aangeleverd.