Movistar speelt Enric Mas uit in Critérium du Dauphiné

Movistar heeft zijn selectie voor het Critérium du Dauphiné (5-12 juni) vrijgegeven. De Spaanse formatie rekent in de belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France met name op klassementsman Enric Mas. De Spanjaard trekt over een maand ook als kopman naar de Ronde van Frankrijk.

Movistar hoopt met Mas een rol van betekenis te spelen in het klassement. De Spanjaard heeft, als we puur naar de resultaten kijken, nog geen grandioos seizoen achter de rug. Dit geeft echter wel een beetje een vertekend beeld: Mas kende op kritieke momenten namelijk ook veel pech. Zo kwam hij in Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland op ongelukkige wijze ten val. Heeft de 27-jarige Mas in het zuiden van Frankrijk meer geluk?

Met Carlos Verona, de weer fitte Matteo Jorgenson en Gregor Mühlberger wordt hij omringd door sterke ploeggenoten. Verona was dit seizoen al zesde in de UAE Tour en elfde in de Ronde van Catalonië en Mühlberger finishte dinsdag nog als twaalfde in de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes. In deze Franse klimkoers kwam Jorgenson als zevende over de streep.

Ook de ervaren Spanjaarden Imanol Erviti en Gorka Izagirre en de Deense tempobeul Mathias Norsgaard zijn van de partij in het Critérium du Dauphiné. Kopman Mas deed ook vorig jaar mee aan de Franse meerdaagse en eindigde toen als elfde in het eindklassement.