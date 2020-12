Movistar-renster Gutiérrez had problemen met bloeddruk

Sheyla Gutiérrez kwam de afgelopen maanden niet in actie vanwege gezondheidsklachten. Bij de 26-jarige renster van Movistar, in 2017 nog Spaans kampioene op de weg, werden problemen geconstateerd aan haar bloeddruk. Dat schrijft ze op sociale media.

“Ik sta al een paar maanden stil, omdat ik mij al sinds de zomer ziek voel”, vertelt Gutiérrez. “De doktoren hebben ontdekt dat het gaat om gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan mijn bloeddruk. Het was erg frustrerend en verontrustend om niet te kunnen fietsen, zoals ik dat altijd deed. Aan de andere kant was het ook geruststellend dat het probleem gevonden is.”

In juli en augustus reed Gutiérrez nog zeven wedstrijden, maar in de GP Plouay (DNF), de EK-wegrit (DNF) en La Course (OTL) kwam ze niet in het stuk voor. Daarop beëindigde ze haar seizoen en nam ze rust. “Nu, na enkele maanden, zit ik weer terug op de fiets. Ik zal eerst moeten werken aan mijn fitheid voor ik kan denken aan prestaties. Maar ondanks deze pauze heb ik een bevestiging gekregen dat ik mijn sport leuk vind, maar dat het leven onzeker is en dat het geen zin heeft om plannen te maken.”