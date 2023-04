Movistar rekent op Enric Mas en Annemiek van Vleuten in Luik-Bastenaken-Luik

Movistar wil zondag scoren in Luik-Bastenaken-Luik. Enric Mas moet daarvoor zorgen bij de mannen, Annemiek van Vleuten is een van de troeven in de selectie van de Spaanse ploeg bij de vrouwen. Voor Van Vleuten is het de laatste keer dat ze Luik-Bastenaken-Luik zal betwisten.

Naast de Nederlandse wereldkampioene, die in 2019 en 2022 La Doyenne op haar naam schreef, komen ook onder meer Liane Lippert, Arlenis Sierra en Floortje Mackaij in actie voor Movistar. Movistar heeft met andere woorden meerdere kanshebbers voor de zege in Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen.

Bij de mannen is Mas de uitgesproken kopman. De Spanjaard reed de Waalse eendagskoers al vijfmaal, zonder veel succes weliswaar. Een twaalfde plaats, die Mas vorig jaar bemachtigde, is het beste resultaat van de klimmer in Luik. Movistar rekent ook nog op onder anderen Ruben Guerreiro en Alex Aranburu.

Sobrero kopman van Jayco AlUla

Jayco AlUla heeft geen echte grote naam in hun selectie. Pieter Weening, de sportief directeur, schuift de Italiaan Matteo Sobrero naar voren. “Hij zal onze kopman zijn. We zullen hem beschermen en hem een kans geven in de finale. In de Amstel Gold Race was hij wat ongelukkig nadat hij mee zat in de kopgroep, maar Luik moet hem ook zeker liggen”, vertelt Weening op de ploegsite.

Sobrero wordt ondersteund door onder meer de Amerikaan Lawson Craddock, Nederlander Jan Maas, Italiaan Alessandro De Marchi en Ethiopiër Tsgabu Grmay.

