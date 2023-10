donderdag 19 oktober 2023 om 10:26

Movistar presenteert Javier Romo als nieuwe aanwinst

Movistar is druk bezig om zijn selectie te versterken voor komend jaar. De Spaanse formatie presenteerde woensdag met Manlio Moro, Carlos Canal en Pelayo Sanchez al drie nieuwkomers en nu is ook de transfer van Javier Romo in kannen en kruiken.

De 24-jarige Romo werd al langere tijd in verband gebracht met Movistar, maar nu is de kogel ook echt door de kerk. Romo tekent voor twee seizoenen. “Dit is een nieuwe kans om me nog verder te ontwikkelen als profwielrenner. Ik heb de afgelopen drie jaar veel geleerd bij Astana Qazaqstan en dat wil ik nu in de praktijk brengen. Dat ik nu voor de beste Spaanse profploeg zal uitkomen, is een extra motivatie en stimulans.”

“Ik wil laten zien dat ik nu meer bagage en ervaring heb, in vergelijking met een paar jaar geleden. Dat ik mijn beste niveau nu ook voor een langere periode kan vasthouden. Ik denk dat ik in staat ben om overwinningen te boeken, maar ook om mijn ploeggenoten te helpen in hun jacht naar zeges”, blikt Romo in een perscommuniqué vooruit op de komende jaren bij Movistar.

Puncheur

Romo staat te boek als een puncheur en renner die ook meer dan behoorlijk kan klimmen. Dat liet hij afgelopen seizoen zien met een zevende plaats in het eindklassement van de Ronde van Burgos. In zijn eerste profjaar (in 2021) reed hij ook naar veelbelovende eindklasseringen in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (5e), Ronde van Hongarije (8e) en de Ronde van Turkije (elfde).