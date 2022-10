Movistar presenteert beloftevolle Iván Romeo: “Droom gaat in vervulling”

Het was reeds bekend dat Iván Romeo de overstap maakt van Hagens Berman Axeon naar Movistar, maar nu heeft die laatste ploeg de komst van de 19-jarige Spanjaard ook officieel bekendgemaakt. Romeo tekent tot en met het einde van 2025 bij Movistar.

De jonge Spanjaard kwam het voorbije seizoen uit voor de talentenfabriek van Hagens Berman Axeon. Romeo boekte zijn voornaamste resultaten dit jaar in races tegen de klok. Zo werd hij negende op het Spaans kampioenschap tijdrijden voor profs, achtste op het EK tijdrijden voor beloften en werd hij negende in de Flanders Tomorrow Tour, een Belgische beloftenkoers van het 2.2U-niveau. Die eindklassering dankte hij aan twee zevende plekken, waaronder eentje in een individuele tijdrit.

Romeo blinkt nu dus vooral uit als tijdrijder, maar hoopt in de toekomst ook te schitteren in het rondewerk. Movistar had de jongeling overigens in 2021 al op de radar, toen hij als laatstejaars junior Spaans kampioen op de weg en in de tijdrit werd. Ook was hij succesvol in de altijd sterk bezette rondes van Besaya, Baskenland en Valladolid. Movistar twijfelde toen al om hem meteen de overstap te laten maken naar de profs.

Samenwerken met jeugdidool

Voor Romeo gaat er nu een grote droom in vervulling. Ook leuk om te weten: sinds zijn kinderjaren is de kersverse aanwinst van Movistar groot fan van Alejandro Valverde. De wereldkampioen van 2018 nam onlangs weliswaar afscheid als wielrenner, maar zal komend jaar de staf van Movistar versterken. Romeo zal kortom met hem samenwerken.

“Er gaat een droom in vervulling. Ik keek als kleine jongen naar de verrichtingen van Movistar en het is ongelofelijk om nu deel uit te maken van deze ploeg. Ik geloof het pas als ik straks het tenue mag aantrekken”, laat Romeo met een knipoog weten in een perscommuniqué. “Ik ben erg veeleisend en wil mezelf elke dag verbeteren. Ik wil er meteen staan en een bijdrage leveren, in welke rol dan ook. Ik kijk echt uit naar de voorbereiding op het nieuwe seizoen.”