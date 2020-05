Movistar-ploegleider Sciandri: “We hebben niet over Froome gesproken” zondag 24 mei 2020 om 10:01

Movistar ontkende afgelopen week dat Chris Froome dit seizoen nog de overstap maakt naar de Spaanse ploeg, maar het bleef bij één zin: “Froome is geen mogelijkheid voor ons in 2020.” Ploegleider Max Sciandri wil meer kwijt in gesprek met Cyclingnews. “We hebben intern niet over Froome gesproken”, aldus de ex-renner.

Eerder werd melding gemaakt van interesse van Movistar in de Britse kopman van Team Ineos. Froome zou volgens Cyclingnews nadenken over een vertrek bij de miljoenenformatie, waar hij over een aflopend contract beschikt en een concurrentiestrijd moet aangaan met Egan Bernal en Geraint Thomas. Een tussentijdse transfer behoort ook tot de mogelijkheden.

Sciandri: “Ik werd een week geleden gebeld door La Gazzetta dello Sport over Froome. Ik kende het verhaal niet en ik zou niet weten waarom hij halverwege het seizoen wil vertrekken bij zijn ploeg. Het grappige is dat ik in onze WhatsApp-groep (van managers en ploegleiders, red.) een foto deelde van Froome in een Movistar-tenue. Ze werden allemaal gek.”

Sciandri ontkent dus dat de viervoudig Tourwinnaar naar Movistar komt, maar de Spaanse WorldTour-formatie hoopt wel op enkele versterkingen voor 2021. De blauwe brigade kijkt vooral naar renners van het noodlijdende CCC. De ploeg kampt met de nodige financiële problemen en moet waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor voor 2021.

“We hebben intern wel gesproken over enkele renners van CCC”

“We hebben intern wel gesproken over enkele renners van CCC, al zullen meer ploegen interesse hebben. We zijn nog wel op zoek naar versterking. Dit is echter niet het juiste moment om het over transfers te hebben. We moeten ons nu vooral richten op de herstart van de competitie”, aldus Sciandri, die overigens een verleden heeft bij voorganger BMC.

De Poolse formatie verkeert momenteel dus in financieel zwaar weer, maar Sciandri is nog altijd optimistisch over de toekomst van de ploeg. “Ik ken teammanager Jim Ochowicz en ik ben ervan overtuigd dat hij een nieuwe sponsor kan vinden voor twee seizoenen. Hij heeft ontzettend veel vrienden in Californië, daar kan hij iets bewerkstelligen.”