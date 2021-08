Movistar op de afspraak in de Vuelta: “We zijn de eerste week veilig doorgekomen”

Primož Roglič gaat na zes etappes aan de leiding in de Vuelta a España, maar voorlopig is Movistar de sterkste ploeg in de Spaanse ronde. Met Enric Mas (tweede), Miguel Ángel López (derde) en Alejandro Valverde (vierde) komen we drie renners van de telecombrigade tegen in de top van het klassement.

Ook vandaag, in de zesde etappe van Requena naar de Alto de la Montaña de Cullera, maakte Movistar weer een sterke indruk. De ploeg probeerde de boel meerdere keren op de kant te zetten, in de hoop op waaiers, en was ook goed vertegenwoordigd op de slotklim. Mas kwam als vijfde over de meet, Valverde werd achtste en López finishte in zijn spoor als negende.

Vroege valpartij heeft geen gevolgen voor Valverde

De ploeg had aanvankelijk het idee om met Valverde voor de etappezege te gaan, maar de 41-jarige Spanjaard kwam al vroeg in de etappe ten val. “Enkele renners voor mij moesten remmen en ik kon ze net op tijd ontwijken. Toen ik bijna stilstond, werd ik echter aangereden door een renner. Ik raakte vervolgens verstrikt met een fiets van Trek-Segafredo, ik meen die van Gianluca Brambilla.”

Valverde klaagde vervolgens over pijn in zijn nek. “Ik had zo ontzettend veel pijn. Mijn nek maakte echt een krakend geluid, maar gelukkig bleek het niks ernstigs te zijn. In de finale reed de ploeg echt de perfecte rit. We hadden natuurlijk liever de rit gewonnen, maar we hebben het vandaag goed gedaan. We hebben nog steeds drie man hoog in het klassement staan. Dat geeft ons extra kans.”

Ook Mas en López kijken tevreden terug op de zesde etappe. “De etappe werd aan een hels tempo afgelegd en het was behoorlijk stressvol. Ik denk wel dat we het goed hebben gedaan. We hebben uiteindelijk niet veel tijd verloren. We zijn de eerste week goed en veilig doorgekomen”, aldus López. Mas vult aan: “De etappes van vrijdag en zondag zijn nog belangrijker. Daar zal de wedstrijd ontbranden, maar we geloven in onze kansen.”