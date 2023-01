Movistar met vrijbuitersploeg naar Tour Down Under

De selecties voor de Tour Down Under (17-22 januari) druppelen langzaam binnen. In navolging van Jayco AlUla en Bahrain Victorious heeft nu ook Movistar de zeven namen op papier voor de Australische wielerronde.

De Spaanse formatie trekt met een echte vrijbuitersploeg naar Australië. Het heeft geen echte pure sprinter in de gelederen, maar ook geen favoriet voor de eindzege. Gorka Izagirre wist in het verleden echter al wel goed te presteren in de Tour Down Under. De inmiddels 35-jarige Bask eindigde in 2013 en 2018 als zevende in het eindklassement en kan dit jaar wellicht ook weer voor een top 10-notering gaan.

Verder rekent Movistar op klimmers Óscar Rodríguez en Sergio Samitier, de Zwitserse allrounder Johan Jacobs, rasaanvaller en helper Lluís Mas, steunpilaar Imanol Erviti en de beloftevolle Iván Romeo. Die laatste maakt in de Tour Down Under zijn (prof)debuut voor zijn nieuwe ploeg.

De ronde gaat, anders dan voorgaande jaren, van start met een proloog door Adelaide. Het is voor het eerst dat in het parcours van de Australische ronde een rit tegen de klok is opgenomen. Daarnaast eindigt de wedstrijd niet op de Willunga Hill, maar op Mount Lofty.