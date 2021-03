Movistar met Valverde, Mas en Soler in Ronde van Catalonië

De wielerliefhebbers zijn vooral bezig met Milaan-San Remo, maar aankomende maandag begint ook de honderdste editie van de Ronde van Catalonië. Thuisploeg Movistar rekent in de jubileumeditie op kopmannen Alejandro Valverde, Enric Mas en Marc Soler.

Valverde wist in zijn carrière al drie keer de Ronde van Catalonië te winnen. De eerste keer was in 2009, de laatste keer in 2018. Ook in 2017 bleek hij de beste in de Catalaanse rittenkoers. De vraag is of de inmiddels 40-jarige Spanjaard nog de benen heeft om mee te doen voor de eindzege. Zijn laatste overwinning dateert alweer van augustus 2019.

De 26-jarige Mas reed eerder dit seizoen al de Tour de La Provence, maar kwam in het zuiden van Frankrijk niet verder dan een 85ste plek in het algemeen klassement. Catalaan Soler werd eerder deze maand elfde in Tirreno-Adriatico en is als lokale favoriet misschien wel de aangewezen renner om een goed klassement te rijden namens Movistar.

Klimmers Dario Cataldo, Antonio Pedrero, Carlos Verona en Sergio Samitier vervolledigen de selectie. De Ronde van Catalonië begint maandag met een etappe van en naar Calella.

Selectie Movistar voor Ronde van Catalonië (22-28 maart)

Dario Cataldo

Enric Mas

Antonio Pedrero

Sergio Samitier

Marc Soler

Alejandro Valverde

Carlos Verona