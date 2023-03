Movistar met Mas en Gaviria in Tirreno, Jorgenson kopman in Parijs-Nice

Movistar heeft zijn selecties voor Parijs-Nice (5-12 maart) en Tirreno-Adriatico (6-12 maart) naar buiten gebracht. In de Franse ronde hoopt de ploeg met Matteo Jorgenson een goed klassement te rijden. Voor Enric Mas is eenzelfde opdracht weggelegd, maar dan in Tirreno-Adriatico. Fernando Gaviria is in Italië de aangewezen renner om te sprinten.

In Parijs-Nice rekent Movistar dus met name op Matteo Jorgenson. De 23-jarige Amerikaan is uitstekend begonnen aan het seizoen. In de Tour of Oman won hij een lastige bergrit en kroonde hij zich – met één seconde voorsprong – tot eindwinnaar. Jorgenson reed daarna het Vlaamse Openingsweekend, met een achttiende plaats in Omloop Het Nieuwsblad als sportieve uitschieter.

“Matteo heeft zijn eerste professionele zeges behaald in Oman en toonde zich ook in de Omloop Het Nieuwsblad, dus hij zal onze kopman zijn. Ook Iván García krijgt een vrije rol. Zij hebben allebei al eens geschitterd in Parijs-Nice en zullen dat opnieuw proberen te doen”, laat de ploeg weten in een persbericht. Gorka Izagirre, Imanol Erviti, Max Kanter, Mathias Norsgaard en Gregor Mühlberger maken eveneens deel uit van de selectie.

In Tirreno-Adriatico laat de Spaanse formatie er ook geen gras over groeien. De ploeg hoopt met Mas en Gaviria op meerdere terreinen te scoren. Mas was dit seizoen al vijfde in de Ruta del Sol, Gaviria won een rit in de Vuelta a San Juan. “Voor Enric is het zijn eerste WorldTour-koers van 2023. Hij trekt, na een goede prestatie in de Ruta del Sol, met ambitie naar Tirreno-Adriatico.” Alex Aranburu, Albert Torres, Jorge Arcas, Nelson Oliveira en Carlos Verona zijn de overige namen.