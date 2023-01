Movistar met man minder in Tour Down Under door maagproblemen Rodríguez

Movistar staat met zes in plaats van zeven renners aan de start van de Santos Tour Down Under. Óscar Rodríguez, die ook in de oorspronkelijke selectie zat, is vanwege maagproblemen niet naar Australië afgereisd. Dat meldt de Spaanse ploeg op sociale media.

“Óscar Rodríguez zal niet in het uiteindelijke team voor de de Australische rittenkoers zitten, nadat hij enkele uren voor de reis maagproblemen kreeg”, schrijft Movistar. “De medische staf van de ploeg heeft de reis afgeraden. Hij wordt niet vervangen, wat betekent dat Movistar met zes renners zal starten.”

Die zes renners zijn Iván Romeo, Gorka Izagirre, Imanol Erviti, Johan Jacobs, Sergio Samitier en Lluís Mas. De Santos Tour Down Under begint dinsdag 17 januari met een proloog in Adelaide. De zesdaagse rittenkoers eindigt zondag 22 januari met een etappe naar Mount Lofty.