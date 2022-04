Movistar met Enric Mas en terugkerende Valverde in Waalse Pijl

Alejandro Valverde zette tussen 2006 en 2017 liefst vijf keer de Waalse Pijl achter zijn naam en is daarmee de absolute recordhouder. Woensdag gaat de bijna 42-jarige Spaanse klimmer op voor zijn laatste deelname aan de klassieker – nadat hij wegens gezondheidsproblemen vroegtijdig de Volta a Catalunya moest verlaten, is hij weer wedstrijdfit.

Valverde maakt namelijk deel uit van de zeven renners tellende ploeg die Movistar voor de Waalse Pijl heeft samengesteld. “De momenten waarvan we hoopten dat ze nooit zouden komen, gaan nu komen. Het is tijd om te genieten, te watertanden en enthousiast te worden over de laatste Ardense klassiekers van Alejandro Valverde, de wedstrijden waarin hij al meer dan een decennium de absolute koning is”, schrijft de ploeg op haar website.

Voor Valverde wordt het zijn eerste koers sinds de Volta a Catalunya, waar hij door een allergie en ademhalingsproblemen vroegtijdig moest opgeven. Daardoor moest hij de GP Miguel Indurain en de Ronde van het Baskenland missen. Eerder in het seizoen won de ervaren Spanjaard, die aan het eind van het jaar een punt zet achter zijn carrière, de Trofeo Pollença-Port d’Andratx en een rit en het eindklassement in de Gran Camiño.

Verder maakt ook Enric Mas deel uit van de ploeg. De klimmer gaat op voor zijn vierde deelname aan de Waalse Pijl, waar hij in 2019 met een dertigste plaats zijn beste resultaat haalde. Dit jaar was hij onder meer vierde in de Ronde van Valencia en negende in de Ronde van het Baskenland. De Spanjaarden Gorka Izagirre, Oier Lazkano, Lluís Mas en Carlos Verona en Oostenrijker Gregor Mühlberger maken de selectie compleet.