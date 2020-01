Movistar met drie debutanten in Tour Down Under donderdag 9 januari 2020 om 09:03

Movistar gaat met een vrijbuitersploeg naar de Tour Down Under. De Spaanse formatie heeft onder meer drie nieuwkomers geselecteerd voor de eerste WorldTour-wedstrijd van het jaar: Juri Hollmann, Gabriel Cullaigh en Sergio Samitier.

De snelle Brit Cullaigh lijkt uitgespeeld te gaan worden als sprinter van de formatie. De van Team Wiggins overgekomen coureur krijgt daarbij bijval van de ervaren Jürgen Roelandts, die zijn seizoen voor het eerst sinds 2014 weer in Australië begint. Voor Roelandts wordt het zijn vijfde deelname aan de Tour Down Under. In 2010 debuteerde hij met een achtste plek in de rittenkoers. De selectie van Movistar wordt compleet gemaakt door de Spanjaarden Eduard Prades, Lluís Mas en Jorge Arcas. Prades is als heuvelrenner een outsider in het klassement. De laatste twee jaar won hij onder meer de Ronde van Turkije, de Ronde van Noorwegen en de Vuelta Aragón. Selectie Movistar voor de Tour Down Under 2020 (21-26 januari)

Jorge Arcas

Gabriel Cullaigh

Juri Hollmann

Lluis Mas

Eduard Prades

Jürgen Roelandts

