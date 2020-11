Movistar-manager Unzué wijt mindere periode Valverde aan coronacrisis

Alejandro Valverde wist dit jaar voor het eerst sinds 2011 geen wedstrijd te winnen in het tenue van Movistar. De Spanjaard is inmiddels 40 jaar oud en zit in de nadagen van zijn carrière, maar teambaas Eusebio Unzué weigert in gesprek met Bici.PRO zijn poulain af te schrijven.

Valverde begon nog goed aan het seizoen, aangezien hij eind januari als tweede wist te finishen in de Trofeo Serra de Tramuntana. Ook werd hij tweede in een etappe in de Ronde van Valencia, maar dit bleken de enige uitschieters in het voorseizoen. Tot overmaat van ramp werden de overige wedstrijden afgelast na de uitbraak van de coronapandemie.

Na de coronabreak wist de Murciaan nog achtste te worden op het WK wielrennen in Imola, gevolgd door een tiende plek in de Vuelta a España. Dit staat echter in schril contrast met het seizoen 2019, toen Valverde nog goed was voor vijf overwinningen, ontelbare ereplaatsen en tweede plekken in de Vuelta en de Ronde van Lombardije.

Vast patroon

De grote vraag is of Valverde op zijn leeftijd nog in staat is om mee te strijden voor overwinningen op het hoogste niveau. Unzué blijft geloven in de wereldkampioen van Innsbruck. “Het was voor de oudere renners lastig om te schakelen, maar toch bleven ze koersen op een hoog niveau. Alejandro werd dit jaar ook voor de vijfde keer vader.”

“Hij had verder ook nog andere dingen aan zijn hoofd. Alejandro koerst en traint al 25 jaar op dezelfde manier, maar dit jaar werd alles overhoop gehaald. Het is een enorme verandering en Alejandro was een beetje uit het veld geslagen”, aldus Unzué. Zijn ploeg wist dit jaar maar twee wedstrijden te winnen, maar de ervaren manager raakt niet snel in paniek.

Verjongingsproces

“We hadden natuurlijk nog meer overwinningen willen boeken, maar we moeten niet vergeten dat we in een verjongingsproces zitten. We moesten afscheid nemen van mannen als Richard Carapaz, Nairo Quintana en Mikel Landa. We kwamen niet vaak als eerste over de streep, maar we hebben wel met een fantastische instelling gekoerst. Dat is soms nog meer waard.”