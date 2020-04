Movistar laat fans nieuw shirt ontwerpen, opbrengst veiling naar het Rode Kruis maandag 13 april 2020 om 17:33

Movistar heeft samen met kledingfabrikant Alé een wedstrijd gelanceerd waarbij fans een nieuw shirt voor de Spaanse formatie kunnen ontwerpen. Het shirt zal gedragen worden tijdens de volgende WorldTour-koers die verreden wordt. Een gesigneerde versie zal geveild worden voor het goede doel.

Op de website van Alé is een sjabloon te downloaden wat deelnemers moeten gebruiken. Het ontwerp kan met met of zonder de hulp van een computer worden gemaakt. Enige voorwaarde is dat de namen van de sponsoren zichtbaar moeten blijven. Deelnemen aan de wedstrijd – die duurt tot 26 april – kan door het nieuwe ontwerp te publiceren op Instagram.