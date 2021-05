Movistar kondigt releasedatum tweede seizoen Netflix-serie aan

Het tweede seizoen van El Día Menos Pensado, de docuserie over Team Movistar, is vanaf 28 mei op Netflix te zien. Dat maakte de formatie van Eusebio Unzué bekend. In deze nieuwe reeks wordt het wel en wee van de ploeg in het coronajaar 2020 gevolgd.

In het eerste seizoen van de serie kwam onder meer de Giro-eindzege van Richard Carapaz aan bod, maar ook de interne spanningen tussen Nairo Quintana en Mikel Landa tijdens de Tour. In het tweede seizoen, waarvan de opnames van augustus 2020 tot aan januari 2021 liepen, staat een van de moeilijkste seizoenen van de ploeg centraal, met de coronapandemie en het vertrek van Carapaz, Quintana en Landa. Enric Mas en Marc Soler stonden voor een enorme uitdaging, net als boegbeeld Alejandro Valverde.

In het persbericht laat ploegmanager Unzué weten ‘dankbaar te zijn voor het initiatief’. “Dit heeft voor veel bewustzijn gezorgd rond de wielersport in het algemeen en onze ploeg in het bijzonder. Voor de hele wereld was het een uitdagend jaar, net als voor onze ploeg. Ik heb echter het gevoel dat we op de belangrijke momenten volhardden en toegewijd waren om met die moeilijke situaties om te gaan. Het tweede seizoen laat de waarheid zien, op goede maar ook minder goede dagen.”