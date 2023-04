Movistar is klaar voor Ronde van Romandië: Gaviria en Jorgenson speerpunten

Movistar heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Romandië (25-30 april). Matteo Jorgenson is in de Zwitserse wielerronde de kopman voor het algemeen klassement, Fernando Gaviria is dan weer de sprinter met dienst.

Jorgenson kan terugkijken op een zeer geslaagd voorjaar. De 23-jarige Amerikaan won in februari de Tour of Oman en trok de goede lijn vervolgens door in Parijs-Nice (8ste in het eindklassement) en de Vlaamse klassiekers. In de E3 Saxo Classic kwam hij als vierde over de streep, in de Ronde van Vlaanderen werd hij negende. Nu mag Jorgenson het laten zien in de Ronde van Romandië.

Movistar mikt met Fernando Gaviria echter ook op sprintsucces. De Colombiaan won dit jaar al een etappe in de Vuelta a San Juan en snelde in de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en Milaan-Turijn naar ereplaatsen, maar snakt nu toch wel weer naar een overwinning in aanloop naar de Giro d’Italia.

De ploeg rekent verder op Gregor Mühlberger (donderdag nog ritwinnaar in de Tour of the Alps), Iván Romeo, Sergio Samitier, Nelson Oliveira en Will Barta.