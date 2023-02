Movistar helpt Ruben Guerreiro aan eindzege in Saudi Tour: “Ik voel me nog 20”

Ruben Guerreiro heeft vrijdag de Saudi Tour op zijn naam geschreven. De Portugees van Movistar won op donderdag de koninginnenrit, wat genoeg was voor de eindzege. “Ik wil de hele ploeg bedanken. Dit is gelukt door hun hulp.”

“De wind gaf ons vandaag de kans om ontspannen te zijn”, vertelde Guerreiro in het flashinterview na de laatste etappe. “Er waren een paar aanvallen, maar het was rustig in het algemeen. De laatste kilometer was wel zeer tricky en technisch, het was zaak om goed te positioneren. Zelf had ik niet meer de benen om te sprinten voor de top-10, er waren te veel goede sprinters.”

Voor Guerreiro is het zijn eerste eindzege van een rittenkoers. Een mooie prestatie voor de 28-jarige renner, die dit seizoen uitkomt voor zijn nieuwe ploeg Movistar. “Het is echt dankzij de ploeg dat dit is gelukt. Ik voel me echt sterker dan ooit, ook mentaal. Ik heb veel blessures gehad in het verleden, maar ik voel me nog 20.”

