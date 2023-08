vrijdag 25 augustus 2023 om 11:03

Movistar heeft voorcontract met Carlos Rodriguez: “Niet het einde van de wereld als hij bij INEOS blijft”

Movistar-baas Sebastian Unzué heeft bevestigd dat zijn ploeg een voorcontract heeft gesloten met Carlos Rodriguez, maar het is nog niet zeker of de Spanjaard daadwerkelijk overkomt van INEOS Grenadiers. Zijn huidige werkgever wil hem namelijk behouden en bekijkt de opties om onder de intentieverklaring tussen Rodriguez en Movistar uit te komen. “Er is nog niets definitief”, vertelt Unzué aan GCN.

De strijd om de 22-jarige Rodriguez, die deze zomer een rit won en vijfde werd in de Tour de France, is al lange tijd bezig. Al in 2022 tekende hij een voorcontract om vanaf 2024 voor Movistar uit te komen. “Dat contract ligt er nog en dat is de realiteit. Meer kan ik niet vertellen”, aldus Unzué, de zoon van de vorige manager Eusebio Unzué.

“INEOS Grenadiers heeft ook nog altijd interesse, dat speelt al enkele maanden, en zij proberen hem te overtuigen om te blijven”, gaat hij verder. Movistar gaat niet moeilijk doen als Rodriguez toch voor een langer verblijf kiest bij INEOS. “Het leven gaat door. Er zijn zoveel renners in het peloton en talenten die zonder contract zijn voor volgend jaar. Wat er ook gebeurt, ik sta open voor nieuwe kansen en misschien pakken die wel beter uit.”

“Het is niet het einde van de wereld als hij bij INEOS blijft”, vertelt de Movistar-baas. “Het plan was om volgend jaar met Carlos als klassementskopman te koersen, maar we zijn nu op een punt beland waar we niet weten wat er gaat gebeuren.”

Clausule van 1 miljoen euro

Volgens GCN is de houding van Unzué ten opzichte van INEOS Grenadiers te begrijpen, omdat de Britse formatie waarschijnlijk 1 miljoen euro moet betalen aan Movistar als zij Rodriguez onder zijn voorcontract willen laten uitkomen. Unzué wil daar niet specifiek op ingaan. “Maar iedereen in de sportwereld weet dat er ook ontsnappingsclausules zijn om jezelf te beschermen. Dat is het meest logische wat wij konden doen en dat doen we ook vaak.”

Waar de situatie van Rodriguez dus nog onduidelijk is, kan al wel bevestigd worden dat Fernando Gaviria in 2024 ook voor Movistar uitkomt. Voor Carlos Verona is een plek in de Movistar-ploeg voor volgend jaar nog niet helemaal zeker.