Movistar heeft selectie op papier voor Ronde van Burgos donderdag 23 juli 2020 om 16:57

Teammanager Eusebio Unzué liet eerder al weten dat Alejandro Valverde, Enric Mas en Marc Soler zullen deelnemen aan de Ronde van Burgos, maar nu heeft Movistar ook de volledige selectie rond.

Movistar rekent volgende week dus op Valverde, Mas en Soler. De 40-jarige Valverde wist de Ronde van Burgos al tweemaal te winnen, maar voor zijn laatste zege moeten we terug naar 2009. Het is ook meteen de laatste keer dat de Spaanse kampioen aan de start stond van de meerdaagse rittenkoers, maar dit jaar is hij dus weer van de partij.

Mas stond ook al eens op het podium van de Ronde van Burgos, maar moest drie jaar geleden genoegen nemen met een tweede plek achter de toen ongenaakbare Mikel Landa. De selectie van Movistar bestaat verder nog uit hardrijder en meesterknecht Imanol Erviti, Lluís Mas, Antonio Pedrero (de nummer vier van vorig jaar) en Carlos Verona.

Dit betekent dat Movistar over vijf dagen met een volledig Spaanse ploeg aan het vertrek zal staan van de Ronde van Burgos. Het belooft een zeer interessante ronde te worden met liefst vijftien WorldTour-ploegen en toppers als de gebroeders Adam en Simon Yates, Mikel Landa, Richard Carapaz, Remco Evenepoel en meerdere topsprinters.

Selectie Movistar voor Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus)

Imanol Erviti

Enric Mas

Lluís Mas

Antonio Pedrero

Marc Soler

Alejandro Valverde

Carlos Verona