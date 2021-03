Movistar en Bardiani-CSF rond voor Milaan-San Remo

De selecties voor Milaan-San Remo druppelen binnen. Movistar heeft de ploeg rond klassiekerkopman Iván García gebouwd, terwijl Bardiani-CSF met ervaren renners Enrico Battaglin en Giovanni Visconti aan de start staat.

De 25-jarige García staat voor de tweede keer aan de start van La Primavera. Vorig seizoen eindigde hij als 93ste in San Remo. Eerder dit jaar reed de Movistar-kopman al naar enkele ereplaatsen. Zo werd hij elfde in Omloop Het Nieuwsblad en sprintte hij naar twee top-10-plaatsen in Tirreno-Adriatico.

Bardiani-CSF rekent op Battaglin en Visconti, geslepen en ervaren heuvelspecialisten. Tot een plaats in de top-10 in Milaan-San Remo kwamen zij nog nooit. Visconti’s beste uitslag is een zestiende plek. Battaglin eindigde nog nooit hoger dan plaats 29.

Selectie Movistar voor Milaan-San Remo 2021 (20 maart)

Iván García

Lluís Mas

Mathias Norsgaard

Nelson Oliveira

Gonzalo Serrano

Albert Torres

Davide Villella

Selectie Bardiani-CSF voor Milaan-San Remo 2021 (20 maart)

Enrico Battaglin

Filippo Fiorelli

Umberto Marengo

Daniel Savini

Alessandro Tonelli

Giovanni Visconti

Filippo Zana