Movistar deelt trailer van nieuwe seizoen El Día Menos Pensado

Movistar heeft woensdag, tijdens de teampresentatie in Madrid, de trailer gedeeld van het gloednieuwe vierde seizoen van de populaire Netlix-serie El Día Menos Pensado.

In het vierde seizoen blikt de Spaanse formatie terug op het voorbije wielerjaar. Zo zal de wielerliefhebber worden meegenomen in de stressvolle degradatiestrijd van Movistar, is er aandacht voor de opgave van Enric Mas in de Tour de France en diens wederopstanding in de Vuelta a España, het emotionele afscheid van Movistar- en wielericoon Alejandro Valverde en de vele successen van Annemiek van Vleuten.

In de voorbije seizoenen stonden we stil bij de jaren 2019, 2020 en 2021. De serie werd al snel een grote hit onder wielerliefhebbers. De productie is in handen van het Spaanse Télefonica. De nieuwe afleveringen zullen binnenkort op Netflix verschijnen.