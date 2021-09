Movistar bevestigt: Alejandro Valverde maakt deze week zijn rentree

Alejandro Valverde verschijnt dinsdag aan de start van de Giro di Sicilia. Het wordt voor de renner van Movistar zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Vuelta a España, inmiddels ruim vijf weken geleden. Bij een val in de zevende etappe brak Bala zijn sleutelbeen, waardoor hij onder meer het WK wielrennen in Vlaanderen aan zich voorbij moest laten gaan.

Guess who’s back. Back again. Bala’s back. Tell a friend. Met een knipoog naar de hit Without Me van rapper Eminem bevestigde Movistar de deelname van Valverde aan de Giro di Sicilia, die van 28 september tot en met 1 oktober op de kalender staat. Voor de 41-jarige renner wordt het zijn eerste optreden in de Italiaanse etappekoers. Later in het najaar staan ook de eendagskoersen Tre Valli Varesine, Milaan-Turijn, Gran Piemonte en de Ronde van Lombardije op zijn programma.

Behalve Valverde staan ook zijn landgenoten Antonio Pedrero, José Joaquín Rojas en Marc Soler, die naar UAE Emirates vertrekt aan de start namens Movistar, net als Abner González, Einer Rubio en Davide Villella. De Giro di Sicilia is rechtstreeks te zien via Eurosport en GCN.

Selectie Movistar voor de Giro di Sicilia (28 september-1 oktober)

Alejandro Valverde

Abner González

Antonio Pedrero

José Joaquín Rojas

Einer Rubio

Marc Soler

Davide Villella