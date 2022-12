Mountainbiker Victor Koretzky verlaat B&B Hotels-KTM en tekent bij BORA-hansgrohe

BORA-hansgrohe heeft met Victor Koretzky zijn laatste aanwinst voor volgend jaar binnen. De 28-jarige Fransman, die ook actief is op de mountainbike en in het gravelen, had nog een doorlopend contract bij B&B Hotels-KTM, maar dat ProTeam zit in de problemen. De renners hebben te horen gekregen dat ze op zoek mogen naar een andere ploeg en Koretzky heeft die mogelijkheid dus aangegrepen.

“Ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat Victor bij ons heeft getekend”, zegt ploegmanager Ralph Denk op de site van BORA-hansgrohe. “We zijn in het verleden al vaker actief geweest off road, maar met Victor pakken we dit thema strategischer aan. In onze sport wordt het steeds belangrijker om aanwezig te zijn op verschillende terreinen, zeker met partners als Specialized. Samen kunnen we Victor een perfect platform aanbieden, zowel op de weg als daarbuiten.”

“Het plan is dat hij de MTB Wereldbeker blijft rijden, maar hij wil hij ook een afgeslankt wegprogramma rijden. Ik denk dat een of twee semiklassiekers in het voorjaar goed bij hem zouden passen, kijkende naar wat voor type renner hij is. Hoe dat in de praktijk precies gaat werken, moeten we nog zien. Dit is voor ons ook nieuw. Maar het is zeker een nieuwe uitdaging waar ik naar uitkijk.”

Olympische Spelen 2024

Zelf is Koretzky enorm blij met de kans die hij krijgt bij BORA-hansgrohe, vertelt hij. “Ik heb al wat ervaring op de weg gekregen dit jaar, maar met dit topteam zal het nog van een ander niveau zijn. Ik wil me op de weg zeker verder ontwikkelen en een vaste waarde binnen het team worden. Maar mijn grote droom is de olympische mountainbikewedstrijd in Parijs van 2024. Het mooie bij BORA-hansgrohe en Specialized is dat we de perfecte uitrusting hebben voor elk terrein.”

Koretzky werd bij de junioren, in 2011, wereldkampioen cross-country mountainbiken. Bij de elite pakte hij brons in 2021, achter Nino Schurter en Mathias Flückiger. 2022 was zijn eerste seizoen op de weg. Voor B&B Hotels-KTM won hij een rit in de Alpes Isère Tour (2.2) door de sprint van een enigszins uitgedund peloton te winnen. Daarnaast werd hij onder andere dertiende in de Arctic Race of Norway (2.Pro).