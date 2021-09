Mountainbiker Milan Vader voor drie jaar naar Jumbo-Visma: “Koersen op de weg is relatief nieuw voor mij”

Jumbo-Visma heeft de komst van Milan Vader aangekondigd. De Nederlandse mountainbiker tekent een contract voor drie seizoenen bij de Nederlandse WorldTour-ploeg. Hij gaat de weg met de mountainbike combineren.

Lezers van deze website wisten al sinds 28 augustus dat Jumbo-Visma de nieuwe ploeg van Vader ging worde n. “Het is gaaf om voor Jumbo-Visma te mogen rijden”, zegt hij in het persbericht van de ploeg. “Het is in mijn ogen het toonaangevende team van dit moment. Het is leuk dat het een Nederlandse ploeg is. Daardoor voelt het een beetje als thuiskomen. We hebben gesproken over het traject voor de komende jaren. Koersen op de weg is relatief nieuw voor mij.

Vroeger heb ik wel op de weg gekoerst, maar niet heel veel. Ik heb er veel zin in. Het team heeft veel kennis en ervaring in huis, dus dat gaat goed komen. Ik vind het mooi dat bij Team Jumbo-Visma alles is gericht op performance. Ik verwacht er veel en snel te kunnen leren en me er goed te ontwikkelen als atleet. Een groot doel worden de Olympische Spelen in Parijs. Ik hoop daar op de mountainbike een medaille te pakken. Team Jumbo-Visma is de perfecte optie om mij daarbij te helpen.”



“We zien heel veel potentie in hem”

Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, is blij met de komst van Vader. “Het is een mooi project en al een mooi traject geweest. Milan wordt al jarenlang begeleid door Tim Heemskerk, één van onze performancecoaches. Daarom zijn we ook intensiever in contact geraakt. Hij is met ons mee geweest op trainingskamp en heeft een aantal fysieke testen en persoonlijkheidstesten gedaan. We hebben hem echt goed leren kennen. We zien heel veel potentie in hem. Hij is fysiek buitengewoon getalenteerd. Hij is technisch gezien heel goed op de fiets. Ook zijn persoonlijkheid spreekt ons heel erg aan. Milan is iemand die heel veel bereidheid heeft om in zichzelf te investeren en goed kan samenwerken.”

“Tot en met het middengebergte, daar denken we dat zijn kwaliteiten liggen”, vervolgt Zeeman. “Hij is explosief bergop. In zo’n wedstrijdprogramma willen we hem dingen gaan leren. Hoe snel pakt hij het op, het rijden in een peloton, een WorldTour-peloton? Dat is iets dat we echt nog moeten gaan zien. Daarbij gaan we ook de World Cup-kalender van het mountainbiken bekijken en de kampioenschappen die daarbij horen. En hoe we daar een goede afwisseling in gaan vinden.”

Vader zal rondom de Wereldbekers en het WK blokken op de mountainbike actief zijn, terwijl hij ook periodes met de wegploeg op stap gaat. Een combinatie die Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix en Tom Pidcock bij INEOS Grenadiers ook maken. Op de Olympische Spelen in Tokio werd Vader na een prima start en dito koers tiende. In 2019 en 2020 werd hij Nederlands kampioen crosscountry, terwijl hij in 2019 ook brons veroverde op het door Van der Poel gewonnen EK.