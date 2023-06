Mountainbikelegende Nino Schurter schrijft geschiedenis met 34ste wereldbekerzege

Nino Schurter mocht zich al een mountainbikelegende noemen, maar de 37-jarige renner was zondag verantwoordelijk voor een nieuwe mijlpaal. Schurter won voor eigen volk de Wereldbeker van Lenzerheide en boekte zo de 34ste wereldbekerzege uit zijn carrière. De Zwitser is daarmee nu alleen recordhouder.

Vrijdag streden de beste mountainbikers van de wereld al tegen elkaar in de Shorttrack-wedstrijden. Vandaag was het in Lenzerheide, Zwitserland, tijd voor het hoofdgerecht: de cross-country-wedstrijden. Mathieu van der Poel en Tom Pidcock deden dit weekend niet mee in Lenzerheide, maar met mountainbikelegende Nino Schurter, Jordan Sarrou, Shorttrack-winnaar Luca Schwarzbauer, Joshua Dubau en Mathias Flückiger stond er nog genoeg schoon volk aan de start.

Schurter hield zich in de beginfase nog redelijk afzijdig en wachtte geduldig op zijn kans. Die kwam er na goed veertig minuten. Met een snedige aanval wist hij het thuispubliek in extase te brengen en de zeer ervaren Zwitser soleerde vervolgens als in zijn oude dagen onbedreigd naar de overwinning.

Schurter steekt Absalon voorbij

Tot vandaag deelde Schurter het record van meeste wereldbekerzeges met Julian Absalon, nog zo’n grootheid in de mountainbikesport, maar de Olympisch kampioen van 2016 en tienvoudig(!) wereldkampioen is met 34 wereldbekerzeges nu alleen recordhouder.

Na de emotionele binnenkomst van Schurter was het uitkijken naar de strijd om de tweede plaats. De Zuid-Afrikaan Alan Hatherly legde beslag op plek twee, voor de Fransman Jordan Sarrou.

🚵🇨🇭 | Overwinning 3️⃣4️⃣ van Nino Schurter in ‘zijn’ #Lenzerheide 👏 De absolute GOAT 🐐 De Zwitser is nu in zijn eentje de recordhouder van meeste wereldbekerzeges! #MTBWorldCup #Lenzerheide 📺 Mountainbike kijk je via discovery+ pic.twitter.com/l5bLFnz3xK — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 11, 2023

UCI MTB World Series 2023

Cross-country mannen, Lenzerheide

1. Nino Schurter in 1u24m04s

2. Alan Hatherly – op 15s

3. Jordan Sarrou – op 16s

4. Thomas Griot – op 16s

5. David Valero Serrano – op 40s

6. Daniele Braidot – op 55s

7. Samuel Gaze – op 1m18s

8. Martins Blums – op 1m22s

9. Thomas Litscher – op 1m37s

10. Ondrej Cink – op 1m50s